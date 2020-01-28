2020-01-28T01:37:55+03:00
Общество

В Хабаровске выберут Почетного гражданина-2020

Прием документов от кандидатов уже стартовал
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске выберут Почетного гражданина-2020В Хабаровске выберут Почетного гражданина-2020Фото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске выберут Почетного гражданина-2020. В мэрии уже стартовал прием документов от претендентов на это звание. Напомним, такого титула удостаивают тех, у кого есть выдающиеся заслуги перед городом. Присвоение звания это, по сути, поощрение деятельности во благо краевого центра.

- Чтобы пожать заявку на присвоение звания, ходатайствующим организациям надо до 1 марта 2020 года предоставить перечень документов. Прием ведут в администрации города по адресу: Хабаровск, улица Карла Маркса, 66, кабинет 222. Телефон для справок: 41-96-64, - прокомментировали в городской администрации.

Напомним, в 2019 году Почетными гражданами города стали архитектор Николай Крадин и председатель городского совета ветеранов Людмила Коробова. Их выбрали из пяти кандидатов, имена объявили в мае в преддверии Дня города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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