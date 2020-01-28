Деньги хабаровчанки неожиданным образом нашлись у приятеля сожителя ее подруги

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:29:45+03:00

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Хабаровчанка однажды обнаружила, что с ее карты исчезли 20 тысяч рублей. Случилось это в аккурат после хмельного застолья. Заявительница рассказала полицейским, что пришла в гости к своей подруге в общежитие. Соображали на троих – компанию поддержал сожитель хозяйки квартиры. Пока они выпивали, потерпевшая уснула, а когда вернулась домой, обнаружила, что с ее банковского счета пропали деньги.

- Стали проверять и выяснили, что к хищению может быть причастен сожитель подруги, 42-летний хабаровчанин. Вскоре эту версию подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что перевел деньги через мобильное приложение, установленное на телефоне. Получателем был его приятель, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Потом фигурант обналичил и потратил «заработок» на покупку алкоголя. К слову, в 2010 году его уже судили в Приморском крае за участие в разбойном нападении, отбывал наказание мужчина в местах лишения свободы. Сейчас в отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». За этот проступок предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU