2020-01-28T06:28:39+03:00
Общество

В Хабаровске впервые появилась социальная реклама о гуманном обращении с животными

При этом не потратили ни копейки из краевого и городского бюджетов
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске впервые появилась социальная реклама о гуманном обращении с животными ФОТО: «Зоозащита ДВ»В Хабаровске впервые появилась социальная реклама о гуманном обращении с животными ФОТО: «Зоозащита ДВ»
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В Хабаровске наконец-то появилась первая социальная реклама, направленная на гуманное отношение к животным. При этом авторы инициативы не потратили ни копейки из краевого и городского бюджетов. Размещение сделали силами депутатов Закдумы края и неравнодушных горожан.

- Это первый и большой шаг, который современное общество смогло сделать на пути к цивилизованному обществу. На сегодняшний день установили уже шесть баннеров. Это первая ласточка в работе с населением, - рассказала Наталья Кузнецова, соорганизатор проекта «Зоозащита ДВ».

Если вдуматься, покалеченные бездомные кошки никуда не исчезнут. На это можно тратить миллионы, строить приюты, которые будут заполняться животными. А с другой стороны, на улицу питомцы попадают из-за халатности людей. Задумайтесь, мы приручили их, дали возможность почувствовать, что такое дом, любовь, уют. Животные слабее нас, и они беззащитны - эту мысль пытаются донести до населения через плакаты социальной рекламы. Когда люди осознают свою ответственность, тогда получится «построить» чистый город и гуманное цивилизованное общество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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