2020-01-28T06:26:41+03:00
Общество

В Еврейской автономии закончилась Неделя памяти жертв Холокоста

Последним аккордом стали траурный митинг и вечер-реквием
Александр ШТААЛЬ
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В Еврейской автономии закончилась Неделя памяти жертв ХолокостаВ Еврейской автономии закончилась Неделя памяти жертв ХолокостаФото: Правительство ЕАО
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В Еврейской автономии закончилась Неделя памяти жертв Холокоста. Последним аккордом стали траурный митинг и вечер-реквием. Кадеты МЧС России по ЕАО зажгли поминальные свечи у памятного камня. Евреев, погибших в годы Второй мировой войны, почтили минутой молчания.

Глава региона в своей речи рассказал о посещении мемориала Освенцим в Польше. Там он побывал в музее, зашел в сохранившиеся комнаты, где жили узники концентрационного лагеря, посетил единственную сохранившуюся газовую камеру.

- Мы проходим через газовую камеру размером 10 на 20 метров. Она закопченная, с земляным полом. На улицу выходим через крематорий. Какая-то польская корреспондентка начинает задавать вопросы. Она говорит, что нужно уже смириться и забыть, зачем ворошить прошлое. Но я не забуду, и не забудут мои дети и внуки, - обратился к участникам мероприятия Ростислав Гольдштейн, врио губернатора ЕАО.

Напомним, Неделя памяти жертв Холокоста началась 17 января. Мероприятия приурочили к 75-летию освобождения советскими войсками концентрационного лагеря «Освенцим». Для участников недели подготовили около 80 событий. Среди них тематические выставки, презентации, лекции, спектакли, уроки и вечера памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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