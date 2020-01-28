28 Янв. 2020 2020-01-28T03:56:39+03:00

Пассажирке в Хабаровске вернули сумку с подарками, потерянную по дороге в Москву Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Хабаровске полицейские помогли 42-летней пассажирке найти утерянное имущество. Жительница Советской Гавани направлялась в Москву, однако в пути сумка с подарками где-то потерялась. Женщина обратилась в отдел полиции в аэропорту Хабаровска. Она рассказала, что добиралась в Москву к родственникам, но по собственной неосторожности оставила багаж с подарками на привокзальной площади аэропорта Хабаровска.

- В течение двух часов полицейские выяснили, что забытые женщиной вещи находились в такси. Их туда загрузили вместе с багажом одного из пассажиров, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по Хабаровскому краю. - Водителя нашли. Он вернул чужой багаж, однако самолет заявительницы уже улетел, сумку передали ее сестре. Женщина поблагодарила транспортных полицейских за оперативность в поиске имущества.

Пассажиров убедительно просят быть бдительными и следить за своими вещами во время поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU