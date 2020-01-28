2020-01-28T03:56:39+03:00
Общество

Пассажирке в Хабаровске вернули сумку с подарками, потерянную по дороге в Москву

Багаж случайно уехал в такси с вещами другого пассажира
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Пассажирке в Хабаровске вернули сумку с подарками, потерянную по дороге в МосквуПассажирке в Хабаровске вернули сумку с подарками, потерянную по дороге в МосквуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Хабаровске полицейские помогли 42-летней пассажирке найти утерянное имущество. Жительница Советской Гавани направлялась в Москву, однако в пути сумка с подарками где-то потерялась. Женщина обратилась в отдел полиции в аэропорту Хабаровска. Она рассказала, что добиралась в Москву к родственникам, но по собственной неосторожности оставила багаж с подарками на привокзальной площади аэропорта Хабаровска.

- В течение двух часов полицейские выяснили, что забытые женщиной вещи находились в такси. Их туда загрузили вместе с багажом одного из пассажиров, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по Хабаровскому краю. - Водителя нашли. Он вернул чужой багаж, однако самолет заявительницы уже улетел, сумку передали ее сестре. Женщина поблагодарила транспортных полицейских за оперативность в поиске имущества.

Пассажиров убедительно просят быть бдительными и следить за своими вещами во время поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Еврейской автономии ветеран войны отметил 103-ий день рождения
Из безработных в Хабаровске за деньги сделают самозанятых
В Хабаровском крае у пьяного водителя нашлись несуществующие права
Хабаровские предприятия «Полиметалла» произвели более семнадцати с половиной тонн золота в 2019 году
В Комсомольске иномарка врезалась в КАМАЗ
Школьникам в Хабаровске рассказали о трагедии блокадного Ленинграда
В Хабаровске на перекрестке пострадала пассажирка лихой иномарки
Захватчица в Хабаровске лифтовой площадкой расширила себе жилплощадь
Пассажирке в Хабаровске вернули сумку с подарками, потерянную по дороге в Москву
В Еврейской автономии закончилась Неделя памяти жертв Холокоста
В Хабаровске впервые появилась социальная реклама о гуманном обращении с животными
Деньги хабаровчанки неожиданным образом нашлись у приятеля сожителя ее подруги
В Хабаровске выберут Почетного гражданина-2020
Погода в Хабаровске на 28 января 2020 года: днем до -13, без осадков
«Вы хуже зверей»: в Биробиджане новорожденные щенки умирали в пакете на помойке
Хабаровску поставили «отлично» за работу во время чрезвычайных ситуаций