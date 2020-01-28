28 Янв. 2020 2020-01-28T06:23:38+03:00

Захватчица в Хабаровске лифтовой площадкой расширила себе жилплощадь Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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Хабаровчанка стала своего рода захватчицей места общего пользования. Женщина додумалась установить металлическое ограждение – дверь, да так, что другие жильцы лишились свободного доступа к посадочной лифтовой площадке. Зато женщина смогла расширить свою жилплощадь. Такое положение дел не смогли исправить путем мирных переговоров, пришлось несогласным обращаться в суд.

- Товарищество собственников жилья подало иск. По итогу разбирательств суд обязал нарушительницу освободить межлестничную и лифтовую площадку в подъезде многоквартирника. Однако добровольно демонтировать железное ограждение она не спешила. Поэтому началось исполнительное производство, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мало того, что приставы в принудительно порядке заставили нарушительницу выполнить решение суда, ей также выписали исполнительский сбор. Также женщину заранее предупредили, что в случае неисполнения требований ее привлекут к административной ответственности. Это обстоятельство также повлияло на решение женщины – железное ограждение она все-таки убрала.

ИСТОЧНИК KP.RU