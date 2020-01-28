28 Янв. 2020 2020-01-28T05:01:00+03:00

В Хабаровске на перекрестке пострадала пассажирка лихой иномарки Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие сутки, 27 января, на перекрестке улиц Лейтенанта Шмидта и Серышева столкнулись две иномарки - Toyota Prius и Toyota Mark II. Происшествие случилось вечером в 16:13. По предварительной информации, первая машина двигалась по улице Лейтенанта Шмидта, водитель хотел свернуть на Серышева, но не уступил дорогу автомобилю Toyota Mark II, который ехал по улице Серышева. Как результат, автомобили столкнулись.

- В аварии пострадала девушка-пассажир. Ей понадобилась медицинская помощь, правда, обратилась она за ней время спустя после аварии. У нее диагностировали ушиб мягких тканей головы, - рассказал информированный источник.

Известно, что в отношении водителя машины Toyota Prius составили административный протокол. Стаж его вождения с 2004 года.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU