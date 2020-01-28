28 Янв. 2020 2020-01-28T06:21:37+03:00

Школьникам в Хабаровске рассказали о трагедии блокадного Ленинграда Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Хабаровске кадеты и сотрудники Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю стали участниками акции памяти «Дорога жизни». Мероприятие прошло вчера, 27 января. Это день в истории России, когда сняли блокаду Ленинграда. Акцию провели на площади Славы краевой столицы.

- Суть этого события сводится к тому, чтобы рассказать подрастающему поколению о событиях блокады, сохранить память о беспрецедентной трагедии жителей Ленинграда и всей страны. Акцию приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В завершение мероприятия участники акции в Хабаровске возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» и почтили минутой молчания подвиг отстоявших свой город ленинградцев.

Напомним, блокада Ленинграда длилась 872 дня. Среди погибших тысячи людей. Они умирали от обстрелов и бомбардировок, голода, но не сдались врагу.

ИСТОЧНИК KP.RU