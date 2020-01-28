2020-01-28T06:21:37+03:00
75 лет Великой Победы

Школьникам в Хабаровске рассказали о трагедии блокадного Ленинграда

Акция «Дорога жизни» прошла 27 января
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Школьникам в Хабаровске рассказали о трагедии блокадного ЛенинградаШкольникам в Хабаровске рассказали о трагедии блокадного ЛенинградаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровске кадеты и сотрудники Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю стали участниками акции памяти «Дорога жизни». Мероприятие прошло вчера, 27 января. Это день в истории России, когда сняли блокаду Ленинграда. Акцию провели на площади Славы краевой столицы.

- Суть этого события сводится к тому, чтобы рассказать подрастающему поколению о событиях блокады, сохранить память о беспрецедентной трагедии жителей Ленинграда и всей страны. Акцию приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В завершение мероприятия участники акции в Хабаровске возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» и почтили минутой молчания подвиг отстоявших свой город ленинградцев.

Напомним, блокада Ленинграда длилась 872 дня. Среди погибших тысячи людей. Они умирали от обстрелов и бомбардировок, голода, но не сдались врагу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Еврейской автономии ветеран войны отметил 103-ий день рождения
Из безработных в Хабаровске за деньги сделают самозанятых
В Хабаровском крае у пьяного водителя нашлись несуществующие права
Хабаровские предприятия «Полиметалла» произвели более семнадцати с половиной тонн золота в 2019 году
В Комсомольске иномарка врезалась в КАМАЗ
Школьникам в Хабаровске рассказали о трагедии блокадного Ленинграда
В Хабаровске на перекрестке пострадала пассажирка лихой иномарки
Захватчица в Хабаровске лифтовой площадкой расширила себе жилплощадь
Пассажирке в Хабаровске вернули сумку с подарками, потерянную по дороге в Москву
В Еврейской автономии закончилась Неделя памяти жертв Холокоста
В Хабаровске впервые появилась социальная реклама о гуманном обращении с животными
Деньги хабаровчанки неожиданным образом нашлись у приятеля сожителя ее подруги
В Хабаровске выберут Почетного гражданина-2020
Погода в Хабаровске на 28 января 2020 года: днем до -13, без осадков
«Вы хуже зверей»: в Биробиджане новорожденные щенки умирали в пакете на помойке
Хабаровску поставили «отлично» за работу во время чрезвычайных ситуаций