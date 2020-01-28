В Комсомольске иномарка врезалась в КАМАЗ

28 Янв. 2020 2020-01-28T05:56:57+03:00

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В Комсомольске -на- Амуре сегодня, 28 января, иномарка врезалась в КАМАЗ. По предварительной информации, водитель машины Toyota Prado не успел остановиться, когда водитель учебного автомобиля КАМАЗ перестраивался в другой ряд. Сообщение об аварии уже появилось в социальных сетях. Информации о пострадавших из официальных источников пока не поступало.

Автолюбителей города Юности убедительно просят быть предельно внимательными во время управления автомобилем. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков, дорожной разметки и сигналов светофора. Убедительная просьба, уважайте других участников дорожного движения. Помните, маленькая ошибка при управлении автомобилем может стать причиной большой трагедии, могут пострадать люди, которые случайно оказались рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU