2020-01-28T06:20:14+03:00
Экономика

Хабаровские предприятия «Полиметалла» произвели более семнадцати с половиной тонн золота в 2019 году

Компания объявила производственные результаты за четвертый квартал 2019 года
Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровские предприятия «Полиметалла» произвели более семнадцати с половиной тонн золота в 2019 годуХабаровские предприятия «Полиметалла» произвели более семнадцати с половиной тонн золота в 2019 годуФото: Станислав Глухов
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Общий объём выпуска золота на предприятиях «Полиметалла» в Хабаровском крае в 2019 году составил 17,51 тонны. В четвертом квартале производство золота на Амурском гидрометаллургическом комбинате выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а годовое производство - на 36%. Произошло это на фоне поступления в переработку концентрата Бакырчикского горнодобывающего предприятия (БГП, Казахстан) с высокими содержаниями.

По итогам прошлого года АГМК увеличил производство до 13,4 тонны. На долю образующего с комбинатом «Амурский» предприятия «Ресурсы Албазино» пришлось производство 6,47 тонн золота. АГМК переработал 142 тысяч тонн концентрата с месторождения Албазино в районе имени Полины Осипенко.

Как сообщает пресс-служба компании, в течение 2019 года БГП стало вторым по величине поставщиком сырья на АГМК. За отчётный период было вовлечено в переработку 52 тысячи тонн концентрата из Казахстана (в прошлом году переработано 2 тысячи тонн), из которого произведено 5,86 тонны золота.

Производство золота на Светлом в четвертом квартале, которому предшествовали неблагоприятные погодные условия в течение первых девяти месяцев 2019 года, выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года благодаря удлинению сезона и росту объёма отсыпки руды до декабря. По итогам года «Светлое» произвело 4,15 тонны золота. Для сравнения в 2018-м – 4,2 тонны.

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