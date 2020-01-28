В Хабаровском крае у пьяного водителя нашлись несуществующие права

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:32:53+03:00

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В Солнечном районе автоинспекторы задержали водителя. Они заметили довольно странную манеру езды. Из соображений безопасности машину остановили и провели стандартную проверку. Сначала все было нормально – мужчина предъявил права, но оказалось, что в базе данных ГИБДД нет информации об этом документе.

- Сам 33-летний фигурант позже сознался, что права купил. К слову, ранее его уже наказывали за управление автомобилем в нетрезвом виде. У него забрали водительское удостоверение и передали на хранение в ГИБДД, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Когда срок наказания закончился, нарушитель должен был снова сдать экзамен в ГИБДД. Вместо этого мужчина купил поддельное водительское удостоверение и с ним ездил на машине. Мало того, в последний раз он попался еще и в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». За этот проступок водителя могут лишить свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU