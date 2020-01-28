Из безработных в Хабаровске за деньги сделают самозанятых
В центре занятости населения Хабаровска и Хабаровского района оказывают новую услугу. Она распространяется на безработных граждан, которые вполне могут стать самозанятыми. Помощь оказывают в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства.
- Услугу оказывают гражданам, признанных безработными. Также воспользоваться ею смогут нетрудоустроенные соискатели, прошедшие профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости. Также этой категории граждан окажут финансовую помощь, - прокомментировали в комитете по труду и занятости населения края.
На господдержку соискатели могут рассчитывать в случае их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства. Также полагается единовременная финансовая помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации. Деньги выделяют из средств краевого бюджета в сумме 12-кратной максимальной величины пособия по безработице, увеличенной на районный коэффициент - 144 тысячи рублей.
Более подробная информация по телефону (4212) 78-13-53 или при лично обращении по адресу: Хабаровск, улица Нагишкина, 9, кабинет 102.
ИСТОЧНИК KP.RU