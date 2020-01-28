2020-01-28T07:26:53+03:00
75 лет Великой Победы

В Еврейской автономии ветеран войны отметил 103-ий день рождения

Аркадия Петровича Черных поздравили и поблагодарили за Победу, за мирное небо над головой
Александр ШТААЛЬ
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В Еврейской автономии ветеран войны отметил 103-ий день рожденияВ Еврейской автономии ветеран войны отметил 103-ий день рожденияФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане поздравления принимает Аркадий Петрович Черных, которому в этом году исполнилось 103 года. Ветеран Великой Отечественной войны прожил насыщенную и непростую жизнь. Он рано лишился отца, рано начал работать, в 1938 году его призвали в ряды Красной Армии. На фронт попал не сразу, в 1945 году ему довелось участвовать в боевых действиях, освобождая Китай от японских милитаристов.

Аркадия Петровича в такой не только поздравляли, но и пытались выведать секрет его долголетия. Сам виновник торжества не особо его скрывал. Он рассказал, что проживает честную жизнь, воевал на фронте и бил фашистов.

- Мы победили и Победа помогает жить! Я никогда не унываю и очень люблю петь. Песня помогает справиться с невзгодами, - рассказал юбиляр.

Ветерана поздравили не только близкие и родные, но и представители власти. Ему пожелали крепкого здоровья на долгие годы, поблагодарили за Победу, за мирное небо над головой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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