2020-01-28T07:56:48+03:00
Звезды

Комсомольск-на-Амуре остался без гимна

Жители большинством голосов отклонили предложенные варианты
Александр ШТААЛЬ
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Комсомольск-на-Амуре остался без гимнаКомсомольск-на-Амуре остался без гимнаФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре признали не состоявшимся конкурс на создание гимна города. Такие итоги подвели вчера, 27 января. Решение приняли единогласно члены жюри городского конкурса.

Ранее комсомольчанам предложили выбрать из двух вариантов лучший. До этого, 4 января 2019 года во время празднования Дня народного единства прошел первый этап конкурса. Члены жюри выбирали из предложенных авторами гимнов подходящие требованиям.

- По итогу на голосование поставили произведения «Город юной весны» на слова Юрия Филинова и музыку Александра Чайко и «Ода городу» на слова Гранита Пересторонина и музыку Александра Павленко. Желающие могли с 8 ноября 2019 года по 21 января 2020 года зайти на официальный сайт органов местного самоуправления и оставить свой голос, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Большинством голосов горожане выразили мнение против представленных вариантов - это одна тысяча 126 человек. За песню «Город юной весны» проголосовало 728 человека, «Ода городу» набрала 215 голосов. В связи с этим жюри посчитали, что указанные варианты не соответствуют требованиям, предъявляемым к гимну города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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