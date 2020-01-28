2020-01-28T08:30:19+03:00
Общество

В Биробиджане на карантин по ОРВИ закрыли уже 19 школьных классов

Посещаемость в школах города неуклонно падает из-за массового заболевания детей
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Биробиджане на карантин по ОРВИ закрыли уже 19 школьных классовВ Биробиджане на карантин по ОРВИ закрыли уже 19 школьных классовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На 28 января статистика неутешительная - на карантин по ОРВИ в Биробиджане закрыты 19 классов и одна школа - номер пять. В школе №7 временно распустили по домам девять классов, в школе №16 - четыре и в 14-й школе два.

- О полном закрытии школ города на карантин пока речи не идет, - сообщил мэр Биробиджана Александр Головатый. - Специалисты отдела образования продолжают следить за посещаемостью. Если говорить про дошкольные учреждения, то каждое утро медицинские работники осматривают воспитанников, и если есть малейший признак заболевания, то ребенка сразу же отправляют домой.

Как отмечают в пресс-службе мэрии Биробиджана, все детские сады стараются обезопасить воспитанников любыми доступными средствами. Группы регулярно проветриваются, кварцуются, проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфекционных средств. При этом родителей просят не забывать и дома о мерах безопасности, ведь чтобы не заразиться ОРВИ, достаточно соблюдать ряд простейших правил - чаще мыть руки, проветривать квартиру, меньше находиться в местах скопления людей, чаще гулять на свежем воздухе и одеваться по погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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