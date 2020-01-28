Хабаровчанин «увел» из машины борсетку на глазах у пассажира

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:54:52+03:00

Владелец авто отлучился, оставив в салоне супругу, однако это не остановило грабителя

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Накануне дерзкого ограбления пострадавший водитель как раз получил крупную сумму - он обменял свой прежний автомобиль на более старый с доплатой в 300 тысяч. Купюры вместе с сотовым телефоном, банковскими картами и документами мужчина спрятал в борсетку, положил ее на сиденье и на минутку отлучился, оставив в салоне автомобиля жену. Этой минутки хватило проходившему мимо молодому человеку, который нимало не смущаясь присутствием в салоне свидетеля, забрал борсетку и скрылся с нею в гаражах.

- По подозрению в совершении противоправного деяния задержали 26-летнего жителя поселка Красная речка. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, угон машины и грабежи. Из мест лишения свободы он освободился в 2017 году, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанный признался, что борсетку распотрошил и выбросил, а деньги потратил. Во время следствия украденные документы и сотовый телефон фигурант вернул потерпевшему самостоятельно, а позднее компенсировал и финансовые потери.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», вскоре он должен предстать перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU