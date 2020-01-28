В Хабаровском крае и ЕАО надеются найти самолеты, разбившиеся в военные годы

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:36:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае и Еврейской автономии собираются найти больше 10 самолетов, потерпевших крушение в годы войны. Такой план на 2020 год поставили себе авиапоисковики из Приморского края. Они намереваются начать работы в том числе и в Приморском крае.

- План действий согласовали в Министерстве обороны Российской Федерации. Согдасно нему определили 11 мест, где проведут поисковые работы. Кроме того, искатели с марта хотят заняться поиском воинов Красной Армии, погибших у озера Хасан, на местах боев Гражданской войны. Обследуют также пограничную зону, откуда советские войска в августе 1945 года начинали наступление на позиции японской армии, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Напомним, участники объединения «АвиаПоиск» более 10 лет занимается поиском погибших и пропавших без вести военных летчиков на территории Приморского края и других регионов Дальнего Востока. Они уже нашли обломки десятков крылатых машин, большинство из которых состояли на вооружении морской авиации ТОФ.

ИСТОЧНИК KP.RU