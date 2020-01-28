В Комсомольске по-новому будут строить дома для молодых семей

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:58:42+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре создают жилищно-строительный кооператив. Это новая для современного города Юности форма возведения жилых домов при которой граждане объединяются в единый кооператив. Идею подал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

- Глава региона считает, что действующие жилищные программы не позволяют удовлетворить спрос на жилье среди горожан. На сегодняшний день уже сформировали земельный участок на Бульваре Юности. К нему подвели необходимые коммуникации. Проектирование и строительство дома будет идти за счет паевых взносов членов кооператива, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что стоимость жилья для пайщиков ЖСК будет ниже в среднем на 15 процентов. Итоговая стоимость будет зависеть от решения пайщиков о количестве квартир, этажей, применяемых строительных материалов. Желающих вступить в кооператив просят обращаться в отдел строительства администрации города, адрес: улица Аллея труда, 13, кабинет 203, телефон: 52-28-96.

ИСТОЧНИК KP.RU