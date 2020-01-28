2020-01-28T09:58:42+03:00
Общество

В Комсомольске по-новому будут строить дома для молодых семей

Желающих участвовать в этом процессе приглашают стать пайщиками жилищно-строительного кооператива
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Комсомольске по-новому будут строить дома для молодых семейВ Комсомольске по-новому будут строить дома для молодых семейФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре создают жилищно-строительный кооператив. Это новая для современного города Юности форма возведения жилых домов при которой граждане объединяются в единый кооператив. Идею подал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

- Глава региона считает, что действующие жилищные программы не позволяют удовлетворить спрос на жилье среди горожан. На сегодняшний день уже сформировали земельный участок на Бульваре Юности. К нему подвели необходимые коммуникации. Проектирование и строительство дома будет идти за счет паевых взносов членов кооператива, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что стоимость жилья для пайщиков ЖСК будет ниже в среднем на 15 процентов. Итоговая стоимость будет зависеть от решения пайщиков о количестве квартир, этажей, применяемых строительных материалов. Желающих вступить в кооператив просят обращаться в отдел строительства администрации города, адрес: улица Аллея труда, 13, кабинет 203, телефон: 52-28-96.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Комсомольске стартовал международный турнир по боксу
Границу с Китаем закрыли в Хабаровском крае и Еврейской автономии
В Хабаровск экстренно доставят туристов из Китая
Родители будущих первоклашек в Хабаровске подали тысячи заявлений электронно
Аисты в Хабаровском крае «полетели» вслед за американской певицей
В Комсомольске по-новому будут строить дома для молодых семей
В Хабаровском крае и ЕАО надеются найти самолеты, разбившиеся в военные годы
Журналистов и блогеров со всего дальневосточного региона приглашают к участию в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»
Хабаровчанин «увел» из машины борсетку на глазах у пассажира
В Биробиджане на карантин по ОРВИ закрыли уже 19 школьных классов
Комсомольск-на-Амуре остался без гимна
В Еврейской автономии ветеран войны отметил 103-ий день рождения
Из безработных в Хабаровске за деньги сделают самозанятых
В Хабаровском крае у пьяного водителя нашлись несуществующие права
Хабаровские предприятия «Полиметалла» произвели более семнадцати с половиной тонн золота в 2019 году
В Комсомольске иномарка врезалась в КАМАЗ
Школьникам в Хабаровске рассказали о трагедии блокадного Ленинграда
В Хабаровске на перекрестке пострадала пассажирка лихой иномарки
Захватчица в Хабаровске лифтовой площадкой расширила себе жилплощадь
Пассажирке в Хабаровске вернули сумку с подарками, потерянную по дороге в Москву
В Еврейской автономии закончилась Неделя памяти жертв Холокоста
В Хабаровске впервые появилась социальная реклама о гуманном обращении с животными
Деньги хабаровчанки неожиданным образом нашлись у приятеля сожителя ее подруги
В Хабаровске выберут Почетного гражданина-2020
Погода в Хабаровске на 28 января 2020 года: днем до -13, без осадков
«Вы хуже зверей»: в Биробиджане новорожденные щенки умирали в пакете на помойке
Хабаровску поставили «отлично» за работу во время чрезвычайных ситуаций