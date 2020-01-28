Аисты в Хабаровском крае «полетели» вслед за американской певицей

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:26:56+03:00

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Дальневосточные аисты сами того не подозревая оказались участниками челенджа #dollypartonchallenge, который запустила американская кантри-певица Долли Партон. Женщина выложила в своем аккаунте в инстаграм пост, демонстрирующий разницу между фотографиями, которые люди выкладывают на своих страницах в соцсетях. Публикацию молниеносно подхватили другие пользователи и теперь в этот тренд вписались и пернатые из Болоньского заповедника.

В тренд вписались пернатые из Болоньского заповедника ФОТО: Евгений Шаклеин, Андриан Колотилин, архив заповедника

- Ничего удивительного в этом нет. Дальневосточные аисты также знамениты, как и мировые поп-звезды. Они красивы и стройны, по праву могут называться аристократами птичьего мира, - рассказали в заповеднике.

Отметим, что на сегодняшний день в мире насчитывают около четырех тысяч особей дальневосточного аиста. Этот вид занесен в Красные книги Международного союза охраны природы (МСОП), России, Японии и Южной Кореи.

ИСТОЧНИК KP.RU