2020-01-28T10:26:56+03:00
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Аисты в Хабаровском крае «полетели» вслед за американской певицей

Пернаты из заповедника «вписались» тренд, который задала Долли Партон
Александр ШТААЛЬ
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Аисты в Хабаровском крае «полетели» вслед за американской певицей ФОТО: Андриан КолотилинАисты в Хабаровском крае «полетели» вслед за американской певицей ФОТО: Андриан Колотилин
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Дальневосточные аисты сами того не подозревая оказались участниками челенджа #dollypartonchallenge, который запустила американская кантри-певица Долли Партон. Женщина выложила в своем аккаунте в инстаграм пост, демонстрирующий разницу между фотографиями, которые люди выкладывают на своих страницах в соцсетях. Публикацию молниеносно подхватили другие пользователи и теперь в этот тренд вписались и пернатые из Болоньского заповедника.

В тренд вписались пернатые из Болоньского заповедника ФОТО: Евгений Шаклеин, Андриан Колотилин, архив заповедника

В тренд вписались пернатые из Болоньского заповедника ФОТО: Евгений Шаклеин, Андриан Колотилин, архив заповедника

- Ничего удивительного в этом нет. Дальневосточные аисты также знамениты, как и мировые поп-звезды. Они красивы и стройны, по праву могут называться аристократами птичьего мира, - рассказали в заповеднике.

Отметим, что на сегодняшний день в мире насчитывают около четырех тысяч особей дальневосточного аиста. Этот вид занесен в Красные книги Международного союза охраны природы (МСОП), России, Японии и Южной Кореи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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