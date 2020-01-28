2020-01-28T09:23:22+03:00
Общество

Журналистов и блогеров со всего дальневосточного региона приглашают к участию в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

Победитель получит в качестве поощрения поездку в столицу Японии - Токио
Евгения МОЛОТОВА
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Победитель получит в качестве поощрения поездку в столицу Японии - Токио. Фото: Пресс-служба компании "Ростелеком"Победитель получит в качестве поощрения поездку в столицу Японии - Токио. Фото: Пресс-служба компании "Ростелеком"
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Первые работы на организованный «Ростелекомом» девятый по счету конкурс «Вместе в цифровое будущее» поступили первые конкурсные работы. В этом году конкурс проводится при поддержке АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы», дочерней компании NEC — одного из крупнейших мировых производителей телекоммуникационного оборудования.

Желающие побороться за главный приз – поездку в Токио, представили на конкурс материалы различной тематикой, объеденные единым стержнем инновациями и технологиями. Целый ряд работ журналистов посвящен внедрению единой биометрической системы (ЕБС). Например, статья журналиста из Благовещенска Сергея Набивачева — это описание собственного опыта регистрации в ЕБС и ее использования. Не обходят стороной и цифровизацию самых неожиданных сфер жизни. В сюжете Сергея Суханова из Южно-Сахалинска рассказывается о том, как школьников острова учат создавать квесты в дополненной реальности, а работа Оксаны Маяковой из Владивостока посвящена «цифровому» уличному искусству, объединяющему нашу привычную реальность с виртуальной.

Организаторы конкурса принимают работы дальневосточных блогеров и журналистов до 31 марта. Главные условия: материалы должны быть опубликованы в СМИ и социальных медиа в период с 1 апреля 2019 года, до 31 марта 2020 года и должны быть посвящены должны быть посвящены технологическим трендам, инновационным технологиям и сервисам в ИТ и телекоммуникационной отрасли, а также результатам их применения в различных сферах. Участники также могут подать заявки в три специальные номинации: 5G, «Кибербезопасность» и «Цифровая экономика».

- Цифровизация экономики и внедрение информационных технологий помогают делать жизнь комфортнее, сокращают расстояния и дают новые возможности. “Ростелеком” не только разрабатывает современные цифровые сервисы, но и содействует их популяризации. Благодаря ярким статьям и сюжетам технологии становятся ближе, понятнее и доступнее», - отметил Александр Логинов, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных процессов в повседневной жизни россиян. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте www.smi.rt.ru. Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в мае 2020 года, а федерального — в июне. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC осенью будущего года.

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