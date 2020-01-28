2020-01-28T12:41:34+03:00
Общество

Родители будущих первоклашек в Хабаровске подали тысячи заявлений электронно

Напомним, приемная кампания стартовала 26 января
Александр ШТААЛЬ
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Родители будущих первоклашек в Хабаровске подали тысячи заявлений электронноРодители будущих первоклашек в Хабаровске подали тысячи заявлений электронноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровске продолжают принимать документы от родителей будущих первоклашек. Приемная кампания стартовала 26 января в 00:00. Времени прошло немного, однако уже можно подвести первые итоги. На сегодняшний день заявлений в электронном виде поступило около трех тысяч. Напомним, оформить их можно на региональном портале госуслуг uslugi27.ru.

- После подачи заявки на портале госуслуг родителям надо обратиться в школу, за которой закреплено место проживания ребенка и, в соответствии с правилами приема, подать документы, - отметили в пресс-службе правительства края.

Все школы в регионе начнут прием документов на запись в детей первый класс не позднее 1 февраля. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс стартует с 1 июля. Вести его будут до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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