В Комсомольске стартовал международный турнир по боксу

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:40:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре стартовал международный турнир по боксу. Соревнования решили провести в память о российских воинах, погибших в Афганистане и других горячих точках. На победу претендуют 70 спортсменов из России, Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Латвии, Германии, Польши, Молдовы. Медали разыграют в 10 весовых категориях.

Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, в составе сборной России выступают три представителя Хабаровского края. Среди них Никита Косман, Степан Романенко и Дмитрий Карманов. Напомним, по программе 28 января, в 15:00 проведут предварительные бои, 29 января в 15:00 - четвертьфинальные бои, 30 января в 14:00 - полуфинальные бои и 31 января в 12:00 - финальные бои. Вход для зрителей свободный.

Кстати, состязания организуют в городе Юности в 16-й раз, а в международном статусе – в шестой раз. Для справки, всего в мире таких турниров проводят 10, из которых два в России, а именно в Анапе и Комсомольске-на-Амуре. С 2016 года соревнования включены в единый календарный план Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

ИСТОЧНИК KP.RU