Границу с Китаем закрыли в Хабаровском крае и Еврейской автономии

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:37:52+03:00

Запрет на перемещение в пограничной зоне будет действовать до 7 февраля 2020 года

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В Хабаровском крае и Еврейской автономии закрыли границу с Китаем. Ранее сообщалось, что таможенные службы «перестроятся» в режим китайского нового года. Предполагалось, что пункты пропуска «Амурзет» и «Нижнеленинское» в ЕАО не будут работать с 24 по 29 января 2020 года, а пункт пропуска «Покровка» в Хабаровском крае - в период с 25 по 28 января 2020 года. Сегодня, 28 января, стало известно, что они заработают только после 7 февраля 2020 года. Это вынужденная мера в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением коронавируса.

- Такое решение приняли в ФГКУ «Росгранстрой» на основании предложений, поступивших от губернаторов российских регионов. Так, смешанные пункты пропуска с китайской стороны Лобэй (сопредельный Амурзет), Тунцзян (сопредельный Нижнеленинское) и Жаохэ (сопредельный Покровка) готовы возобновить работу с 07.02.2020 года, - говорится в документе ведомства.

Отметим также, что по официальной информации, вспышек вируса в пунктах пропуска китайской стороны не зафиксировали.

ИСТОЧНИК KP.RU