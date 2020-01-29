29 Янв. 2020 2020-01-29T05:20:29+03:00

На железной дороге в Хабаровском крае и ЕАО готовы обороняться от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одна из мер – это доставка в медпункты противоэпидемических средств

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На железной дороге в Хабаровском крае и Еврейской автономии подготовились к обороне от коронавируса. Перевозчик принял меры по предупреждению распространения заболевания в ряде приграничных железных дорог. Речь идет в основном о вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог.

- В целях безопасности кассирам, дежурным и другим сотрудникам, контактирующим с пассажирами, выдали медицинские маски, а также защитные перчатки и антисептики. На вокзалах проводят дезинфекцию, проверяют вентиляционные системы, проветривают помещения. Для пассажиров разместили памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции. В медпункты доставили необходимые противоэпидемические средства, - прокомментировали в пресс-службе ДВЖД.

Также дополнительно проводят инструктажи с работниками поездных бригад. Дезинфекцию проводят в пассажирских поездах. Работа ведется в сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU