В Хабаровске пройдут Дни памяти дирижера Валерия Халилова

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:49:28+03:00

Состоится концерт военного оркестра, а также показ документального фильма о жизни маэстро

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Валерий Халилов - инициатор и художественный руководитель фестиваля «Амурские волны» - погиб в декабре 2016 года вместе с музыкантами и солистами ансамбля имени А.В. Александрова. Самолет, который должен был доставить артистов на военную базу Хмеймим в Сирии, рухнул в Черное море.

Памятные мероприятия в честь генерал-лейтенанта пройдут в краевом центре 30 и 31 января. В кинотеатре «Совкино» состоится показ полнометражного документального фильма режиссера Ирмы Комладзе «Дирижер духа», а в краевом музыкальном театре концерт Оркестра штаба Восточного военного округа.

- Фильм «Дирижер духа» - портрет человека, после ухода которого в сердцах людей остался выразительный след благодарности, вдохновения и творческой энергии. При создании фильма были использованы уникальные кадры из семейного архива дирижера и его друзей, - рассказала начальник отдела КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры» Елена Костюченко.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, фильм будет показан в день рождения маэстро, 30 января, на большом экране в зале Гранд-Иллюзион кинотеатра «Совкино». Начало в 16.30, вход свободный. Концерт военного оркестра состоится на следующий день на сцене краевого музыкального театра, вход по пригласительным.

ИСТОЧНИК KP.RU