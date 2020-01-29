2020-01-29T07:39:19+03:00
Общество

В Хабаровском крае работает «горячая линия» по коронавирусу

Жителям рассказывают о профилактике инфекции и правилах возврата путевок
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае работает «горячая линия» по коронавирусуВ Хабаровском крае работает «горячая линия» по коронавирусуФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Хабаровском крае с 28 января работает телефонная «горячая линия» по коронавирусу. На вопросы населения отвечают сотрудники управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. В частности речь идет о мерах профилактики заболевания и правилах возврата путевок в Китай.

- Также сотрудники управления ответят на вопросы, касающиеся других острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, расскажут о мерах, которые надо предпринять при первых признаках недомогания, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Обращения от жителей региона принимают в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по телефонам:

- (4212) 27-18-75 с 10:00 до 12:00 - защита прав потребителей;

- (4212) 27-47-70 с 14:00 до 16:00 - эпидемиологический надзор.

Напомним, по данным на 28 января, в Китае уже зафиксировали больше четырех тысяч случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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