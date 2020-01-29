29 Янв. 2020 2020-01-29T11:31:09+03:00

Из Комсомольска-на-Амуре «полетели» запросы на специальный статус города ФОТО: аккаунт в соцсети Ивана Пиляева

Предложение об этом поступило от мэра, его поддержал депутат

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У Комсомольска-на-Амуре может появиться специальный статус – город может стать промышленным центром Дальнего Востока. Впервые такое предложение прозвучало от мэра Александра Жорника. Поддержал градоначальника в таком начинании депутат Государственной Думы по Комсомольскому избирательному округу от партии ЛДПР Иван Пиляев.

В запросах, которые народный избранник уже успел отправить министру по развитию Дальнего Востока и Арктики и министру промышленности и торговли, говорится о необходимости федерального закона «О промышленных городах Дальневосточного федерального округа». Также депутат делает акцент на том, что Комсомольску-на-Амуре нужен специальный статус. Это нововведение поможет привлечь инвестиции и стабилизировать социально-экономическую ситуацию в регионе.

К слову, завтра, 30 января, Иван Пиляев проведет прием граждан. Посетителей приглашают к диалогу с 14:00 до 16:00. Адрес: проспект Мира, 38, центральный вход, правое крыло.

ИСТОЧНИК KP.RU