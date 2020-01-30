2020-01-30T08:40:01+03:00
Происшествия

В Еврейской автономии животные и птицы сгорели вместе с сараем

На месте происшествия обнаружили трупы кошки, поросят и кур
Александр ШТААЛЬ
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В Еврейской автономии животные и птицы сгорели вместе с сараемВ Еврейской автономии животные и птицы сгорели вместе с сараемФото: Артем КИЛЬКИН
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В Смидовичском районе помощь пожарных понадобилась хозяевам домашнего подворья. Сельчане - соседи погорельцев увидели полыхающий сарай и вызвали подмогу. В строении в этот момент находились 13 кур, два поросенка и кошка – все они погибли.

- Прибывшие огнеборцы увидели, как горит неэлектрифицированный отапливаемый сарай из шпал с загоном. Огонь быстро распространялся по сухим деревянным конструкциям, в конечном итоге он уничтожил помещение площадью в 32 квадратных метра. От пламени обвалилось потолочное перекрытие. Пожар смогли остановить, не дав ему шанса «захватить» еще и расположенные близ дома, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Позже от самих владельцев сарая узнали, что они незадолго до возгорания здесь протопили печь и уехали домой. Причиной пожара пока назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. По итогам проверки хозяина привлекут к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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