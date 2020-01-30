30 Янв. 2020 2020-01-30T08:38:20+03:00

В Хабаровском крае в деле о невыплаченных алиментах крайним оказался посторонний человек Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Амурске алиментщик весьма нерегулярно платил деньги на своего ребенка. Как оказалось, вины его в том не было. При детальном изучении обстоятельств правоохранители пришли к выводу, что неприятная ситуация случилась по вине совершенно постороннего человека.

- Выяснилось, что отчисления из зарплаты весьма нерегулярно оформляла бухгалтер фирмы, где работает алиментщик. Об этом узнали, когда взыскатель обратился с жалобой на непостоянство платежей. Во время проверки работы бухгалтерии нашли ряд нарушений, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

В отношении бухгалтера за найденные недочеты составили административный протокол. Далее документ передали в суд, а там уже было решено назначить должностному лицу штраф в сумме 15 тысяч рублей. На данный момент бухгалтер исправилась, взыскатель получил всю сумму задолженности, теперь удержания производятся в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU