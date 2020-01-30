2020-01-30T08:38:20+03:00
Общество

В Хабаровском крае в деле о невыплаченных алиментах крайним оказался посторонний человек

Бухгалтеру пришлось заплатить 15 тысяч рублей за нерегулярные отчисления из зарплаты сотрудника
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае в деле о невыплаченных алиментах крайним оказался посторонний человекВ Хабаровском крае в деле о невыплаченных алиментах крайним оказался посторонний человекФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

В Амурске алиментщик весьма нерегулярно платил деньги на своего ребенка. Как оказалось, вины его в том не было. При детальном изучении обстоятельств правоохранители пришли к выводу, что неприятная ситуация случилась по вине совершенно постороннего человека.

- Выяснилось, что отчисления из зарплаты весьма нерегулярно оформляла бухгалтер фирмы, где работает алиментщик. Об этом узнали, когда взыскатель обратился с жалобой на непостоянство платежей. Во время проверки работы бухгалтерии нашли ряд нарушений, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

В отношении бухгалтера за найденные недочеты составили административный протокол. Далее документ передали в суд, а там уже было решено назначить должностному лицу штраф в сумме 15 тысяч рублей. На данный момент бухгалтер исправилась, взыскатель получил всю сумму задолженности, теперь удержания производятся в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае продолжают «сносить» барьеры для инклюзивного образования
Пловцы Хабаровского края стали мульти-медалистами турнира «Амурские тигрята»
В Комсомольске приводят в порядок дома в микрорайоне «Таежный»
Под новые заказники в Хабаровском крае отдадут миллионы гектаров
Комсомольчанина подвела подработка ценою в шесть лет колонии строгого режима
В Хабаровский край привезут икону преподобного Иосифа Волоцкого
В Хабаровске в салоне красоты случился страшный курьез с выручкой
В Хабаровском крае в деле о невыплаченных алиментах крайним оказался посторонний человек
В Еврейской автономии животные и птицы сгорели вместе с сараем
В Приморье забраковали колбасу из Хабаровского края
Найденный в Хабаровском крае вулкан оказался кладезью минералов
Хабаровскую ТЭЦ-3 реконструирует АО «ДГК» в рамках инвестпроекта в этом году
В Хабаровском крае после удара об тягач в иномарке погиб пассажир
В ЕАО разбираются в гибели упавшего с третьего этажа коммунальщика
«По крошкам отламывали»: блокадница в Хабаровске рассказала, как ели хлеб в осажденном Ленинграде
Фильмы и сериалы в эксклюзивном переводе от «Кураж-Бамбей» увидят хабаровчане в кинотеатре Wink