Погода в Хабаровске на 31 января 2020 года: днем до -9, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -5-7.
В Хабаровске без осадков, температура ночью от -20 до -22, днем от -9 до -11, ветер северный 2-7 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 31 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -8-10.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -6-8.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -11-13.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -31-33. Днем -16-18.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -14-16.
В Охотске без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -16-18.
ИСТОЧНИК KP.RU