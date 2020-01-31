31 Янв. 2020 2020-01-31T01:05:04+03:00

Погода в Хабаровске на 31 января 2020 года: днем до -9, без осадков Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Погода в Биробиджане будет теплой, днем до -5

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В Биробиджане без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -5-7.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -20 до -22, днем от -9 до -11, ветер северный 2-7 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 31 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -8-10.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -6-8.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -11-13.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -31-33. Днем -16-18.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -14-16.

В Охотске без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -16-18.

ИСТОЧНИК KP.RU