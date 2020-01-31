2020-01-31T02:39:25+03:00
Общество

В Молодежной палате Хабаровска «дотянулись» до Госдумы

Дальневосточники впервые подписали соглашение с Молодежным парламентом при Государственной думе ФС РФ
Александр ШТААЛЬ
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В Молодежной палате Хабаровска «дотянулись» до Госдумы ФОТО: Общественная Молодежная палата при Хабаровской городской ДумеВ Молодежной палате Хабаровска «дотянулись» до Госдумы ФОТО: Общественная Молодежная палата при Хабаровской городской Думе
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В Молодежной палате Хабаровска впервые подписали соглашение с Молодежным парламентом при Государственной думе ФС РФ. Это своего рода прорыв, переход на новый уровень работы. Начнется сотрудничество сторон с реализации проекта «Большая история». Подписание документа состоялось накануне, 29 января 2020 года в Государственной думе ФС РФ. Представители структур оговорили порядок и условия совместной работы, обозначили ключевые направления сотрудничества.

- Речь идет о гражданско-патриотическом воспитании молодежи, укреплении гражданской идентичности и культурных ценностей народов Российской Федерации, повышении правовой культуры молодёжи, развитии молодежного парламентаризма, - рассказали в Общественной Молодежной палате при Хабаровской городской Думе.

Отметим, что представители из Хабаровска расценили такой результат, как большую честь быть первыми, с кем подобное соглашение было заключено. Это станет стимулом для дальнейшей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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