31 Янв. 2020 2020-01-31T02:39:25+03:00

В Молодежной палате Хабаровска «дотянулись» до Госдумы ФОТО: Общественная Молодежная палата при Хабаровской городской Думе

Изменить размер текста: A A

В Молодежной палате Хабаровска впервые подписали соглашение с Молодежным парламентом при Государственной думе ФС РФ. Это своего рода прорыв, переход на новый уровень работы. Начнется сотрудничество сторон с реализации проекта «Большая история». Подписание документа состоялось накануне, 29 января 2020 года в Государственной думе ФС РФ. Представители структур оговорили порядок и условия совместной работы, обозначили ключевые направления сотрудничества.

- Речь идет о гражданско-патриотическом воспитании молодежи, укреплении гражданской идентичности и культурных ценностей народов Российской Федерации, повышении правовой культуры молодёжи, развитии молодежного парламентаризма, - рассказали в Общественной Молодежной палате при Хабаровской городской Думе.

Отметим, что представители из Хабаровска расценили такой результат, как большую честь быть первыми, с кем подобное соглашение было заключено. Это станет стимулом для дальнейшей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU