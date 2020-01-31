2020-01-31T01:59:04+03:00
Общество

Анна Кузнецова навестила братьев из Комсомольска, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево

Она рассказал, что дети скучают по дому, несмотря на внимание, которое им оказывают
Александр ШТААЛЬ
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Анна Кузнецова навестила братьев из Комсомольска, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево ФОТО: аккаунт в соцсети Анны КузнецовойАнна Кузнецова навестила братьев из Комсомольска, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево ФОТО: аккаунт в соцсети Анны Кузнецовой
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Анна Кузнецова навестила братьев из Комсомольска-на-Амуре, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево. Своими мыслями по этому поводу она поделилась в своем аккаунте в социальной сети.

- Проверила, как устроились мальчики. Для меня было важно, как чувствуют себя дети. Поиграли, поговорили о семье, дети скучают по дому, несмотря на подарки и разные мероприятия, - сообщает уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ.

Напомним, вчера, 30 января, в Комсомольске-на-Амуре приступила к работе комиссия аппарата уполномоченного по правам ребенка РФ. Цель этой работы - выяснить все обстоятельства, по которым ситуация развивалась именно по такому сценарию, проверить деятельность органов системы профилактики. Пока федеральные эксперты ознакомились с документацией, изучили условия содержания детей. Никаких комментариев на месте они не дают — всю информацию передают в Москву, выводы будут делать там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Анна Кузнецова навестила братьев из Комсомольска, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево
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