Волки, волки: серые в Хабаровском крае облюбовали территорию, где давно не появлялись тигры

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:01:21+03:00

Специалисты рассказали, как по следам понять, что где-то рядом волк, а не собака

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В Комсомольском заповеднике, начиная с 2015 года, ежегодно дают о себе знать волки. Они могут попасть, например, в объектив фотоловушки, или изрядно наследить в лесу. К слову, серые облюбовали территорию, где давно не появлялись тигры. В 2019 году в заповеднике в результате зимних маршрутных учетов зафиксировали стаю из шести хищников. Пока серые обживают приглянувшуюся им местность, специалисты рассказывают, как по следам понять, что где-то рядом может находиться волк, а не собака.

Как по следам понять, что где-то рядом может находиться волк, а не собака ФОТО: Заповедник «Комсомольский»

- Отпечатки лап первого более вытянутые и заостренные, средние пальцы выдвинуты вперед и их основания находятся на уровне передних фаланг боковых пальцев. Когти более узкие и острые. Если на окончания фаланг боковых пальцев волка положить прутик, он будет лишь незначительно пересекать основания средних пальцев или не пересекать вовсе, - рассказали в заповеднике «Комсомольский». - Также надо обращать внимание на следовую дорожку. У волка она ровная, в стае звери идут след в след.

Скоро февраль, у волков начнется гон. Они устраивают логово в естественных убежищах или норах других животных, расширяя их по необходимости. Эта информация вполне может пригодиться тем, у кого есть планы устроить турпоход по лесу или отдых на природе, и желание быть при этом в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU