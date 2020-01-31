2020-01-31T03:43:54+03:00
Политика

В Хабаровском крае новый «Панцирь» сдержал натиск условного врага

Ракетно-пушечные комплексы использовали, чтобы отразить авианалеты
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае новый «Панцирь» сдержал натиск условного врагаВ Хабаровском крае новый «Панцирь» сдержал натиск условного врагаФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае прошли учения с использованием новых зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». С помощью такой техники бойцы отрабатывали действия по отражению авианалетов сверхманевренной авиации условного противника. Задачей военных было обеспечить защиту важных объектов при нападении врага.

- Сначала боевые расчеты ЗРПК «Панцирь-С» поднялись по тревоге, совершили марш в сопровождении военной полиции в условный позиционный район. Там-то и организовали охрану важных объектов и командных пунктов. Специалисты противовоздушной обороны отработали задачи по обнаружению, захвату и сопровождению сверхманевренных целей на высотах до 15 километров, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим также, в атаках условный противник использовал многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. В учениях задействовали больше 200 военнослужащих, около 30 единиц боевой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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