В Биробиджане на карантин по ОРВИ закрыли три школы

31 Янв. 2020 2020-01-31T06:58:12+03:00

В этих учреждениях больше 30 процентов учеников не посещают занятия

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В Биробиджане закрыли на карантин по ОРВИ три школы. Речь идет об образовательных учреждениях №№5 и 7, а также о специальной коррекционной школе. В них более 30 процентов учащихся не посещают занятия по болезни. Напомним, что в 28 классах также действуют карантинные мероприятия. Два из них в школе №6, 11 - в школе №11, восемь - в школе №14, семь - в школе №16.

- Работу школ приостановили на неделю, - говорит мэр Биробиджана Александр Головатый. - Школьники не посещают занятия, но домашние задания они все равно выполняют. Образовательный процесс организовали в дистанционном режиме. По словам представителей Роспотребнадзора ЕАО, в городе эпидпорог по заболеваемости ОРВИ не превышен.

Отметим также, что в детских садах проводят профилактические мероприятия. Например, группы регулярно проветривают, кварцуют, проводят влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU