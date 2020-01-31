2020-01-31T06:57:09+03:00
Общество

В ЕАО для директора фирмы предложение «поруководить» закончилось уголовным делом

Махинацию выявили биробиджанские таможенники
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО для директора фирмы предложение «поруководить» закончилось уголовным деломВ ЕАО для директора фирмы предложение «поруководить» закончилось уголовным деломФото: Олег ЗОЛОТО
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В Еврейской автономии таможенники выявили компанию с фиктивным руководителем. Человек, который по документам числился директором фирмы, на бумаге управлял фирмой, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность.

- Мужчина согласился на предложение своего знакомого стать руководителем компании на безвозмездной основе. Он сознавал, что будет подставным лицом и фактически руководить компанией не собирался, - пояснил Тарас Кузьменко, заместитель начальника Биробиджанской таможни.

В отношении «директора» возбудили уголовное дело. Ему придется ответить за предоставление паспорта или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ о подставном лице. В качестве наказания фигуранту могут назначить штраф до 300 тысяч рублей или обязательные работы до 240 часов. Также за провинность мужчину могут отправить на исправительные работы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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