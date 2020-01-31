В ЕАО для директора фирмы предложение «поруководить» закончилось уголовным делом

31 Янв. 2020 2020-01-31T06:57:09+03:00

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В Еврейской автономии таможенники выявили компанию с фиктивным руководителем. Человек, который по документам числился директором фирмы, на бумаге управлял фирмой, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность.

- Мужчина согласился на предложение своего знакомого стать руководителем компании на безвозмездной основе. Он сознавал, что будет подставным лицом и фактически руководить компанией не собирался, - пояснил Тарас Кузьменко, заместитель начальника Биробиджанской таможни.

В отношении «директора» возбудили уголовное дело. Ему придется ответить за предоставление паспорта или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ о подставном лице. В качестве наказания фигуранту могут назначить штраф до 300 тысяч рублей или обязательные работы до 240 часов. Также за провинность мужчину могут отправить на исправительные работы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU