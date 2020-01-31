2020-01-31T06:56:04+03:00
Общество

В Хабаровске волонтеры помогают спасать молодежь от наркотиков и снюсов

На территории Краснофлотского района действуют 12 добровольческих объединений и 17 отрядов милосердия
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске волонтеры помогают спасать молодежь от наркотиков и снюсовВ Хабаровске волонтеры помогают спасать молодежь от наркотиков и снюсовФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В администрации Краснофлотского района Хабаровска отчитались о том, как борются с вредными привычками подростков и их родителей. Так, в 2019 году провели 16 рейдов, за употребление алкоголя и наркотиков привлекли к административной ответственности 35 несовершеннолетних. Также отвечать пришлось 27 родителям, чьих детей застали за распитием спиртного. На учете комиссии по делам несовершеннолетних состят 280 подростков.

- Регулярно в районе проверяют торговые точки, где могут продавать никотиносодержащие смеси. В 2019 году провели 21 рейд, привлекли к административной ответственности восемь продавцов, сбывавших спиртное и табачные изделия несовершеннолетним. Организовали 54 ночных рейда, во время которых несовершеннолетних отправляли домой, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Помогают спасать молодежь от наркотиков и снюсов волонтеры. На сегодняшний день в Краснофлотском районе действует 12 добровольческих объединений и 17 отрядов милосердия. Они проводят акции, направленные на позитивное мышление и здоровый образ жизни. Становится популярной акция «Студенческий десант», направленная на выявление лиц, распространяющих и употребляющих снюсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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