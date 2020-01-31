В Комсомольске лыжники в лесу нашли невменяемых замерзающих людей

31 Янв. 2020 2020-01-31T06:53:24+03:00

Один из них - инвалид без ноги, которого до приезда спасателей эвакуировали местные жители

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В Комсомольске-на-Амуре лыжники нашли в лесу невменяемых замерзающих людей. Бедолаги находились в районе лыжной базы «Хапсоль». Когда их обнаружили, самостоятельно они уже не могли двигаться. Один из пострадавших инвалид без ноги, вторая – женщина.

- Сообщение о происшествии поступило в Хабаровский поисково-спасательный отряд вчера днем, 30 января. Сообщил об этом один из лыжников, он же добавил, что люди в невменяемом состоянии - то ли пьяны, то ли под действием каких-то веществ. Скорая помощь к ним не сможет добраться, - рассказали в пресс-службе ДВРПСО.

В район лыжной базы отправились спасатели на автомобиле со снегоходом, сотрудники городского Управления ГО и ЧС. На месте они обнаружили только молодую женщину, а мужчину местные жители посадили на санки и повезли к машине скорой помощи. Спасатели доставили вторую пострадавшую к автомобилю «скорой» и передали ее в руки врачей. Кто эти мужчина и женщина и что с ними случилось, предстоит выяснить компетентным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU