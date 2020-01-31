2020-01-31T06:49:07+03:00
Общество

В Биробиджане стремительно растет количество школ, закрытых на карантин

По данным на утро 31 января, учебный процесс приостановили в пяти учреждениях
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане стремительно растет количество школ, закрытых на карантинВ Биробиджане стремительно растет количество школ, закрытых на карантинФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане стремительно растет количество школ и классов, которые вынуждены закрывать на карантин по ОРВИ. По данным на утро 31 января, приостановили занятия в городских школах №№5, 7, 14, 16 и в специальной коррекционной школе. Также отправили домой учеников 25 классов. Из них шесть в гимназии №1, три в школе №6, четыре в школе №8, один в школе №10 и 14 в школе №11.

- Руководство школ и специалисты отдела образования мэрии Биробиджана продолжают следить за посещаемостью детей, - рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый. - К сожалению, многие дети на занятия приходят простывшими, соответственно, возрастает риск того, что заболеть ОРВИ могут школьники и учителя.

Родителей в Биробиджане убедительно просят не приводить детей в школу, если они простыли, кашляют или у них насморк. Пожалуйста, вызовите врача. Не подвергайте здоровье других детей опасности. Благодаря вашей сознательности можно предотвратить распространение ОРВИ и гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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