В Хабаровском крае заключили первые контракты на «Безопасные дроги»

31 Янв. 2020 2020-01-31T06:47:11+03:00

В планах на 2020 год привести в порядок 95 объектов или 150 километров автодорог

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В Хабаровском крае заключили шесть первых контрактов на ремонт и реконструкцию трасс в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Из них по трем контрактам приведут в порядок 21 объект в Хабаровском районе и еще по трем - 24 объекта в Хабаровске.

- Речь идет о предстоящих работах на улицах Краснореченская (от улицы Богачева до Прогрессивной), Шелеста (от улицы Поселковой до Воронежской) в Хабаровске. Ремонт проведут на улицах Муравьева-Амурского, Нагорной, Южной, Кутузова, Герцена, Узловая, Бийская, Рокоссовского и других, - рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В Хабаровском районе среди законтрактованых дорог подъезд к селам Константиновка и Свечино, в сельских поселениях Бычиха, Корфовский, Сергеевка, Осиновая Речка, Воронежское-2, Калинка, Виноградовка и Краснореченское.

В планах на 2020 год привести в порядок 95 объектов или 150 километров автодорог. На эти цели планируют потратить больше 10 миллиардов рублей. Предстоит заключить контракты на ремонт еще 50 объектов. Эту работу намерены закончить к началу апреля, чтобы с наступлением положительных температур подрядчики начали выполнение взятых на себя обязательств.

ИСТОЧНИК KP.RU