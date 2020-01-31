31 Янв. 2020 2020-01-31T06:45:53+03:00

Переломом и ушибом закончилась поездка на трамвае для 88-летней хабаровчанки Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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В Хабаровске в минувшие сутки, 30 января, пожилая горожанка покалечилась в трамвае. Суть дела такова – 88-летняя пассажирка села в общественный транспорт, которые направлялся со стороны улицы Оборонной в сторону улицы Ленина. Когда трамвай доехал до улицы Волочаевской, женщина не смогла удержаться на ногах и упала. Обстоятельства этого инцидента выясняют правоохранители.

- После такого неприятного инцидента пассажирке понадобилась помощь врачей. Медработники горожанку осмотрели и поставили диагноз - закрытый перелом-вывих левого плеча, ушиб мягких тканей головы. В дальнейшем лечение женщина будет получать амбулаторно, - рассказал информированный источник.

Известно, что на момент неприятного происшествия водитель трамвая – женщина, была трезва. Стаж ее вождения с 1998 года.

ИСТОЧНИК KP.RU