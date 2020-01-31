2020-01-31T09:26:23+03:00
Происшествия

В Хабаровске пассажиры из ударившегося об дерево авто попали к нейрохирургам

Происшествие случилось на улице Карла Маркса
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске пассажиры из ударенной об фонарь машины попали к нейрохирургамВ Хабаровске пассажиры из ударенной об фонарь машины попали к нейрохирургамФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в ночь на 30 января в центре краевой столицы в световую опору врезалась машина Toyota Allion. Предварительно известно, что иномарка двигалась со стороны улицы Выборгской в сторону улицы Краснодарской. Водитель не обеспечил полного контроля за управлением своим автомобилем и, как результат, выехал за пределы трассы и наехал на фонарь.

- Среди пострадавших два пассажира. У одного врачи диагностировали ушиб нижней части спины, вывих правого плеча, закрытый перелом, ушиб правой почки. У второго ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом лобно-височной области, гематома левой лобной области. Обоих доставили в нейрохирургическое отделение, - рассказал информированный источник.

Известно, что за рулем иномарки находился трезвый водитель, стаж вождения которого с 2015 года. В отношении мужчины составили административный протокол. Он также оказался гражданином иностранного государства и незаконно находился в России, поэтому его доставили в отдел ФМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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