2020-01-31T07:56:30+03:00
Общество

В Хабаровске на улице Ухтомского потушили деревянный дом

Погибших и пострадавших в происшествии нет
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске на улице Ухтомского потушили деревянный домВ Хабаровске на улице Ухтомского потушили деревянный домФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровске сегодня утром, 31 января, пожарные экстренно отправились на улицу Ухтомскую. По предварительной информации, здесь горел двухэтажный деревянный жилой дом. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной связи гарнизона пожарно-спасательной службы города в 8:21.

- Огнеборцы прибыли на место по повышенному рангу пожара. Они увидели, что горит не сам дом, а пристройка к нему. Расчеты приступили к тушению и одновременно с этим провели разведку для проверки помещений на наличие людей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По оперативным данным, 8:33 пожар локализовали, а через 12 минут полностью ликвидировали. Во время этого происшествия никто не погиб и не пострадал. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причину и виновного установят специалисты Государственного пожарного надзора МЧС России во время проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Деревья в парке «Динамо» в Хабаровске пустили «под нож»
Более одной тысячи клиентов Россельхозбанка уже приобрели платежные кольца PayRing
В Хабаровске на улице Ухтомского потушили деревянный дом
В Хабаровске новое назначение в комитете по управлению Индустриальным районом
Переломом и ушибом закончилась поездка на трамвае для 88-летней хабаровчанки
В Хабаровском крае заключили первые контракты на «Безопасные дроги»
В Биробиджане стремительно растет количество школ, закрытых на карантин
В Комсомольске лыжники в лесу нашли невменяемых замерзающих людей
В Хабаровске волонтеры помогают спасать молодежь от наркотиков и снюсов
В ЕАО для директора фирмы предложение «поруководить» закончилось уголовным делом
В Биробиджане на карантин по ОРВИ закрыли три школы
В Хабаровском крае новый «Панцирь» сдержал натиск условного врага