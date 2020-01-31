В Хабаровске на улице Ухтомского потушили деревянный дом

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:56:30+03:00

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В Хабаровске сегодня утром, 31 января, пожарные экстренно отправились на улицу Ухтомскую. По предварительной информации, здесь горел двухэтажный деревянный жилой дом. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной связи гарнизона пожарно-спасательной службы города в 8:21.

- Огнеборцы прибыли на место по повышенному рангу пожара. Они увидели, что горит не сам дом, а пристройка к нему. Расчеты приступили к тушению и одновременно с этим провели разведку для проверки помещений на наличие людей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По оперативным данным, 8:33 пожар локализовали, а через 12 минут полностью ликвидировали. Во время этого происшествия никто не погиб и не пострадал. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причину и виновного установят специалисты Государственного пожарного надзора МЧС России во время проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU