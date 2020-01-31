Деревья в парке «Динамо» в Хабаровске пустили «под нож»

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:32:54+03:00

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В парке «Динамо» в Хабаровске «под нож» пустили старые и больные деревья. Санитарные рубки проводят на участке, примыкающем к улице Карла Маркса. В основном убирают тополя диаметром около 100 сантиметров. Это действительно очень старые деревья, которые представляют опасность для прохожих.

- Сносят и другие виды, например, старые ильмы диаметром около 50 сантиметров. Также делают омолаживающую и санитарную обрезку. Аналогичные работы мы вели в прошлом году - в овраге, который расположен ближе к улице Дикопольцева, - отметила Ирина Дубянская, начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска.

Отметим, что каждое дерево, которое идет под снос или санитарную обрезку, летом обследовали специалисты. Судьба насаждений решали практически индивидуально. К слову. Все деревья внесены в реестр и в планы работ. В парке «Динамо» собираются убрать 96 деревьев, 46 растениям проведут омолаживающую обрезку, 68 – санитарную.

ИСТОЧНИК KP.RU