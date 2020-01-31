Более одной тысячи клиентов Россельхозбанка уже приобрели платежные кольца PayRing

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:15:18+03:00

Платежное кольцо собрало в себе все плюсы бесконтактных систем: всегда под рукой, легко использовать и просто красиво. Фото: пресс-служба Россельхозбанка

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Покупатели все чаще используют различные бесконтактные формы оплаты, такие как ApplePay, Samsung Pay, Google Pay, SwatchPay, Huawei Pay, МИР Pay и Кошелёк Pay, выяснили аналитики Россельхозбанка. Одними из таких «умных» форм бесконтактной оплаты стали платежные кольца PayRing, выпущенные при сотрудничестве Россельхозбанка и компании-производителя. С января 2019 года более 1,1 тысячи клиентов банка приобрели платежные кольца PayRing.

Главные плюсы – простота и удобство применения. К тому же платежное кольцо имеет весьма привлекательный дизайн, внося в образ своего владельца изюминку.

- В современном мире, где все больше возрастает популярность интеллектуальных продуктов, мы имеем уникальную возможность выбора тех способов и форм оплаты, которые для нас удобны. В первую очередь, перед нами стоит важная задача: предоставить полный спектр услуг, чтобы обеспечить для каждого простоту и удобство при совершении платежных и финансовых операций. Поэтому мы внедряем новые, «умные» продукты, способные обеспечить комфортное совершение денежных операций нашими клиентами. Платежные кольца PayRing ориентированы именно на это, – подчеркнул Андрей Купцов, директор Департамента карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания Россельхозбанка.

- Безналичная оплата сейчас представляется намного более удобной почти для всех категорий населения, чем наличная. Об этом свидетельствуют тот факт, что по итогам четвертого квартала 2019 года на безналичную оплату товаров и услуг приходится более 50% расходных операций. В связи с этим возникает необходимость в совершенствовании технологий безналичного расчета, упрощении оплаты покупок. Платежные кольца стали именно таким механизмом, способным обеспечивать удобные и безопасные транзакции. Совместно с Россельхозбанком мы дали возможность людям легко и без усилий оплачивать свои покупки, – заявил Леонид Филиппов, генеральный директор PayRing.

PayRing представляет собой платежную карту в форме кольца из циркониевой керамики, в которой расположен чип-модуль, обеспечивающий проведение платежей по технологии NFC. Платеж можно осуществить при поднесении руки с кольцом к терминалу, который поддерживает функцию бесконтактной оплаты. Дизайн колец представлен в четырех вариантах: с глянцевой и матовой поверхностями, а также с рельефной поверхностью и глянцевое с огранкой по внешним контурам.

Приобрести платежное кольцо PayRing очень просто. Для оформления заказа платежного кольца пройдите по ссылке на сайт банка, выберете понравившееся кольцо и добавьте его в корзину. Затем перейдите в корзину и нажмите кнопку «оформить заказ».

ИСТОЧНИК KP.RU