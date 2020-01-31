В Хабаровском крае детям военных выплатят пособие на летний отдых

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:29:28+03:00

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В Хабаровском крае семьям военнослужащих полагается пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей. В этом году размер финансовой поддержки составляет почти 26 тысяч рублей.

- Пособие полагается детям военнослужащих, а также спасателей, сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, проходивших военную службу по призыву, погибших или ставших инвалидами в связи с выполнением задач на территории Северного Кавказа. При этом их пенсионное обеспечение осуществляется Пенсионным фондом РФ, - рассказали в министерстве социальной защиты населения края.

Пособие назначают ежегодно, пока ребенок учится в школе и пока ему не исполнилось 18 лет. Оплату проводят перед началом каникул. Чтобы оформить выплату, пожалуйста, обратитесь в центр соцподдержки по месту жительства либо в МФЦ. Документы также принимают через портал госуслуг. Документы от родителей на выплату будут принимать до 1 марта.

Подробная информация по телефону министерства социальной защиты населения края: (4212) 32-83-17 (в рабочее время).

ИСТОЧНИК KP.RU