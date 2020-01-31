2020-01-31T13:31:21+03:00
Происшествия

В Хабаровске убийца семь лет хранил дома серьезное доказательство своей вины

А через 11 лет он наконец-то услышал приговор суда
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске убийца семь лет хранил дома серьезное доказательство своей виныВ Хабаровске убийца семь лет хранил дома серьезное доказательство своей виныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске прошел суд над местным жителем. Мужчину обвиняли в убийстве родственника, совершенном 11 лет назад. Из материалов дела следует, что само преступление случилось в июне 2009 года в доме, расположенном в Центральном районе.

- Тогда в квартире обнаружили тело хозяина жилья с признаками насильственной смерти. Уголовное дело возбудили, но приостановили расследование, так как не удалось установить личность злоумышленника, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В 2016 году следователям стало известно, что к преступлению может быть причастен зять погибшего. В его квартире провели обыск и обнаружили одежду, на которой были застиранные следы крови погибшего. Их выявили с помощью криминалистического реагента «Люмикрим», а по результату генотипоскопической экспертизы стало ясно, чья именно это кровь.

Уголовное дело снова начали расследовать и довели его до суда. Служители Фемиды приняли во внимание все собранные доказательства и вынесли 46-летнему фигуранту приговор – признать его виновным в убийстве и в качестве наказания назначить лишение свободы на срок до 12 лет, которое он будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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