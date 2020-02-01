1 Февр. 2020 2020-02-01T03:01:22+03:00

Погода в Хабаровске на 1 февраля 2020 года: днем до -10, без существенных осадков Фото: Борис КОКУРИН

Зима в этом году больше напоминает весну, на улице тепло – самое время прогуляться

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -26 -28. Днем -6 -8.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -21 -23. Днем -8 -10.

В Бикине без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -23 -25, днем -6 -8.

В Советской Гавани и Ванино ветер восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -19 -21. Днем -6 -8. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -28 -30. Днем -12 -14.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -31 -33. Днем -16 -18.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -30 -32. Днем -14 -16.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -23 -25. Днем -16 -18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU