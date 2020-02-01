Погода в Хабаровске на 1 февраля 2020 года: днем до -10, без существенных осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -26 -28. Днем -6 -8.
В Хабаровске без существенных осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -21 -23. Днем -8 -10.
В Бикине без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -23 -25, днем -6 -8.
В Советской Гавани и Ванино ветер восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -19 -21. Днем -6 -8. Без осадков.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -28 -30. Днем -12 -14.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -31 -33. Днем -16 -18.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -30 -32. Днем -14 -16.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -23 -25. Днем -16 -18 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU