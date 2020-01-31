В Хабаровске на спецкурс «Основы православной веры» объявили дополнительный набор

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:21:47+03:00

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В Хабаровске объявили дополнительный набор на спецкурс «Основы православной веры». Обучение проводят на факультете дополнительного образования Хабаровской духовной семинарии. Он направлен на изучение основ православного вероучения, знакомство с основами православной этики. Также слушатели узнают об основных ошибках, совершаемых мирянами в духовной сфере и в церковной жизни.

- На лекции приглашают совершеннолетних лиц с различным уровнем воцерковления. Перед слушателями выступят священники, настоятели храмов и соборов, иеромонахи и ректор Хабаровской духовной семинарии, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Обучение начинается в феврале 2020 года. Занятия будут проходить по воскресеньям с 14:00 до 16:00. Документы и пожертвования в сумме четырех с половиной тысяч рублей принимают с 5 февраля 2020 года - с 17:00 до 19:00. Более подробная информация по телефону факультета дополнительного образования: 32-71-62. Пожалуйста, звоните с 14:00 до 19:00 по будням. Адрес: улица Тургенева, 26.

ИСТОЧНИК KP.RU