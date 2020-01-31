Здание «Горсбыта» на севере Хабаровского края признали памятником архитектуры

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:20:43+03:00

Строение связано с историей рыбопромышленности на Нижнем Амуре и с историей города Николаевска-на-Амуре

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В Хабаровском крае прибавилось памятников архитектуры. Этот почетный статус достался деревянному зданию «Горсбыта» на улице Советская, 88/Кантера, 5 в Николаевске-на-Амуре. Его построили в 1926-1928 годах.

- Это здание решили включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Отметим, что оно связано с историей рыбопромышленности на Нижнем Амуре и с историей города Николаевска-на-Амуре, - рассказали в центре ОПИК. - Его построили в стиле эклектики с элементами декора, свойственными модерну и классицизму, с интерпретацией архитектурных форм деревянных дореволюционных зданий, утраченных в период Гражданской войны. Постройка - одно из наиболее выразительных деревянных зданий в Николаевске-на-Амуре.

По итогу экспертизы решили присвоить зданию наименование «Контора Нижне-Амурского госрыбтреста».Материалы государственной историко-культурной экспертизы опубликованы на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU